PS Plus: nuovi bonus gratuiti a novembre per svariati giochi

Il mese di novembre si sta avvicinando alla sua fine e come ogni mese l’utenza PlayStation non vede l’ora di scoprire i vari regali dedicati al PS Plus. Ovviamente è ancora presto per parlare dei giochi che ci verranno offerti in regalo grazie all’abbonamento Sony. Tuttavia il mese in corso non sembra aver ancora finito con le sorprese per i vari utenti PS Plus. Proprio perché il natale è dietro l’angolo la casa nipponica avrebbe deciso di iniziare a prendere le vesti di Babbo Natale e regalare qualche piccolo bonus ai vari abbonati.

Il primo regalo consiste in un pack bonus dedicato ad Apex Legends. I giocatori potranno infatti riscattare due skin leggendarie per gli eroi Pathfinder e Bangalore, due skin armi per Spitfire e Triple Take ed infine due banner personalizzati per i due eroi menzionati prima.

Il secondo “bonus” è legato al gioco World of Warships e grazie ad esso i giocatori potranno beneficiare di 3 giorni d’account premium, nuove mimetiche, un milione di crediti extra ed una valanga di punti esperienza Capitano. Sicuramente un bonus che potrebbe far comodo per i giocatori di questo particolare Free-to-Play.

Per quanto riguarda i restanti bonus essi saranno legati a Dead or Alive 6 (dove il giocatore avrà in regalo due biglietti premium), PES 2019 (il classico bonus MyClub Esclusivo), Skyforge (tre giorni di abbonamento premium) ed infine 3on3 FreeStyle 2019 (4999 monete d’ora, due pacchetti gold ed altri bonus in game). Insomma dei bonus che potrebbero tornare sicuramente utili per chi gioca con dedizione a questi titoli. Fateci sapere cosa ne pensate voi, come sempre attraverso la sezione dei commenti del sito! Se invece siete interessati a scoprire la line-up di novembre di PS Plus basta cliccare QUI!