PS Plus Premium: un nuovo abbonamento per PS5?

PS Plus Premium sembra essere il nuovo servizio in abbonamento in arrivo per PlayStation 5: gli ultimi rumor puntano su questa eventualità.

La prossima generazione di console combatterà con l’hardware e con le esclusive, ma anche e sopratutto con i servizi in abbonamento. Se Microsoft pare pronta a introdurre un abbonamento unico per unire Xbox Live Gold e Xbox Game Pass, nuovi rumor vogliono Sony concentrata su PS Plus Premium.

La voce è stata fatta partire da uno sviluppatore europeo, rimasto anonimo, che starebbe lavorando a un titolo di lancio per PlayStation 5. PS Plus Premium dovrebbe garantire l’accesso a beta e alpha, oltre che la possibilità di creare server privati per il gioco online.

Oltre a queste feature, non è stato svelto altro dallo sviluppatore. Pare però che il PS Plus Premium sarà un abbonamento extra rispetto al PS Plus “base” e quindi sarà necessario averli entrambi per accedere a tutte le funzioni. È possibile che Sony crei un abbonamento unico a prezzo inferiore.

Sony non sarà presente all’E3 2019, quindi è possibile che l’annuncio di questo nuovo servizio avvenga in uno State of Play o durante un PlayStation Experience. Lo sviluppatore ha inoltre affermato che il reveal di PlayStation 5 sarà nel secondo quadrimestre 2019: non sarà mostrato molto, inizialmente. L’uscita dovrebbe invece essere a marzo o novembre 2020.

Ripetiamo che questi sono tutti rumor e non possiamo in alcun modo confermarne la veridicità. Speriamo di scoprire la verità ben presto. Diteci, credete che Sony abbia in cantiere un secondo abbonamento che dia accesso a funzioni esclusive, oppure credete che PlayStation punterà su qualcosa di diverso?