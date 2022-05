Nella giornata di ieri è stato finalmente lanciato in Asia il nuovo servizio in abbonamento PS Plus. Per godere del rinnovato servizio PlayStation anche in Italia servirà attendere ancora un po’, un mese esatto per essere precisi, ma nel corso delle settimane precedenti abbiamo potuto conoscere quasi tutti i dettagli relativi al servizio. In queste ore però è stata la stessa Sony a svelare un’importante aggiunta legata alla fruizione del nuovo PlayStation Plus su PC.

La compagnia nipponica ha ufficialmente rivelato quelle che sono le specifiche richieste per giocare in streaming su PC con il nuovo servizio PS Plus Premium. Grazie a questo tier incluso nell’abbonamento, ai giocatori verrà offerta la possibilità di giocare a tutta una serie di esperienze presenti nel catalogo del servizio anche dal proprio PC tramite lo streaming, e fortunatamente i requisiti non sono eccessivi.

Come possiamo leggere all’interno di un lungo post pubblicato di recente sul PlayStation Blog, il piano in abbonamento PlayStation Plus Premium offre la possibilità di giocare in streaming in alcune regioni selezionate raggiungendo una risoluzione massima di 1080p. Sony sottolinea che la qualità dello streaming può variare a seconda della velocità e della larghezza di banda internet presente in quella regione, ma il servizio richiede un minimo di 5 Mbps o 15 Mbps per giocare in 1080p.

Specifiche minime

Sistema operativo: Windows 7 (SP 1), 8.1 or 10

CPU: Core i3 2.0 GHz

Spazio libero: 300 MB

RAM: 2 GB

Scheda audio: USB port

Specifiche raccomandate per streaming ottimale

Sistema operativo: Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

CPU: 3.5 GHz Intel Core i3, 3.8 GHz AMD A10 o più veloce

Spazio libero: 300 MB o maggiore

RAM: 2 GB o maggiore

Scheda audio: USB port

Questi sono i requisiti pubblicati di recente da Sony. Vi ricordiamo che il nuovo rinnovato servizio in abbonamento PS Plus verrà reso disponibile anche in Italia a partire dal prossimo 24 giugno.