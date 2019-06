PS Plus: il prezzo sta per aumentare in Europa, secondo delle email inviate da Sony

PS Plus potrebbe aumentare di prezzo in Europa, secondo alcune email ricevute da degli utenti del forum PSN Profiles: ecco i dettagli in merito.

PS Plus è il servizio in abbonamento per PlayStation 4 che permette di accedere a tutta una serie di servizi dedicati alla console Sony: possiamo, grazie ad esso, scaricare due giochi selezionati da Sony senza costi aggiuntivi ogni mese, usufruire delle funzioni online dei videogame, sfruttare il cloud per copiare i salvataggi e accedere a offerte esclusive. Si tratta di un pacchetto interessante, che però ha subito qualche critica negli ultimi tempi, a causa dell’eliminazione di una parte dei titoli gratuiti mensili.

Ora, arriva un’altra notizia che non farà esattamente piacere agli appassionati PlayStation. Secondo quanto riportato da alcuni utenti del forum PSN Profiles, Sony sta inviando delle comunicazioni nelle quali indica che il prezzo del servizio subirà delle variazioni. Per ora non si sa esattamente in quali nazioni, ma gli utenti che hanno ricevuto la mail provengono da Svizzera, Svezia, Francia e Norvegia.

Le variazioni di prezzo dovrebbero toccare solamente l’abbonamento da un mese, che aumenterà a 8.99 euro. Quello da tre mesi rimarrà fissato a 24.99 euro; similarmente, anche quello da dodici mesi non subirà modifiche, continuando a costare 59.99 euro. Inoltre, pare che anche in Giappone ci sarà un cambiamento di prezzo al servizio, che toccherà sia quello mensile che quello trimestrale. Il cambiamento entrerebbe in vigore a partire dal 1 agosto 2019.

Attualmente, comunque, non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito e possiamo solo basarci su quanto riportato dagli utenti del forum. Per ora, quindi, non possiamo fare altro se non attendere una conferma o una smentita. Vi ricordiamo inoltre che sono già stati annunciati i giochi gratuiti di giugno compresi con l’abbonamento PS Plus: potete scoprirli a questo indirizzo. Diteci, vi infastidirebbe questo aumento di prezzo?