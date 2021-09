PS Plus: primo papabile gioco gratis in arrivo a ottobre

È passata solamente una settimana da quando Sony ha rilasciato i nuovi giochi gratis da scaricare peer gli abbonati del servizio PS Plus, e già qualcuno in rete sembrerebbe aver scovato il primo titolo della tripletta che verrà resa disponibile a ottobre. È ancora presto per sapere con certezza quali saranno i nuovi titoli in arrivo nel servizio in abbonamento, ma capita sempre più spesso che alcuni giochi poi confermati in via ufficiale vengano anticipati da rumor veritieri. Sarà così anche per questo caso?

L’indizio l’ha scovato l’utente di Twitter conosciuto con il nickname di ‘Bluebelt2023’, il quale girovagando per il PS Store si è imbattuto in quello che, secondo le sue previsioni, sarà uno dei giochi che verranno regalati agli abbonati del PS Plus nel mese di ottobre 2021. Si tratterebbe dell’FPS Hell Let Loose, un titolo già disponibile da qualche anno su PC e che potrebbe fare molto presto il suo debutto sulle console della famiglia PlayStation.

Il titolo in questione si presenta come uno sparatutto in prima persona ambientato nella seconda guerra mondiale, dove i giocatori possono prendere parte a battaglie con 100 giocatori su mappe molto estese e ricche di veicoli, artiglieria pesante, carri armati e molto altro. A tutto questo si aggiunge anche un aspetto decisamente più strategico, che va a dare al titolo una sua unicità trasformandolo a tratti in un gioco di strategia in tempo reale.

Ora, questo utente non è certo al 100% che Hell Let Loose sarà uno dei giochi proposti nel PS Plus ad ottobre, ma notando la data di lancio molto vicina ha subito pensato che l’FPS potrebbe debuttare gratis per gli abbonati al PlayStation Plus il mese prossimo. D’altronde, non sarebbe affatto il primo gioco a debuttare in questo modo sulle console PlayStation.