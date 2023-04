Se siete abbonati al servizio PlayStation Plus oggi è una giornata molto speciale. Proprio in queste ore, infatti, verranno aggiunti i giochi riscattabili gratuitamente per tutti gli abbonati a PS Plus. Anche per il mese di aprile 2023 Sony ha pensato di proporre un trittico di esperienze molto interessati, ma soprattutto variegate. Non perdiamo tempo, quindi, e andiamo a scoprire nel dettaglio i tre giochi in arrivo oggi nel servizio targato PlayStation.

Il primo dei tre giochi disponibili dal 4 aprile sul servizio PS Plus è Meet Your Maker. Parliamo di un gioco in arrivo nell’abbonamento direttamente al suo day one e che segna il ritorno di Behaviour Interactive, lo studio canadese noto per una serie di titoli con elementi multiplayer come Dead by Daylight. Il titolo in questione è un FPS con elementi di creazione che mette a disposizione del giocatore la possibilità di generare postazioni, barricate o trappole per rimanere in vita durante la partita.

Il secondo gioco è Sackboy a Big Adventure, una delle esclusive di lancio di PlayStation 5 nonché il gioco che ha riportato in vita la mascotte Sackboy, nata con l’apprezzatissimo franchise di Little Big Planet. In questa nuova avventura, i giocatori si troveranno davanti a un platform in tre dimensioni con l’aggiunta di sezioni d’azione e tutta una serie di collezionabili da raccogliere nei diversi livelli a tema.

Infine, il terzo e ultimo titolo è Tails of Iron, un’esperienza indie da uno stile artistico meraviglioso. In questa avventura bidimensionale con elementi da gioco di ruolo sarete immersi in un mondo composto di piccoli ma combattivi topi.

