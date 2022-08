Con la più recente evoluzione del PS Plus sono cambiate mole cose all’interno del servizio in abbonamento Sony, ma quel che è rimasto invariato riguarda i giochi gratis mensili da poter riscattare dagli abbonati. Solitamente l’annuncio da parte di Sony arriva nel corso del pomeriggio dell’ultimo (o il primo) mercoledì del mese, ma prima di quel momento sono molteplici i rumor riguardo a quelli che potrebbero essere i giochi proposti dal servizio.

Come al solito è il solito portale francese Dealabs a svelare in anticipo i probabili giochi del PS Plus di settembre 2022. Il primo titolo in regalo agli abbonati al servizio dovrebbe essere Need for Speed Heat, di fatto l’ultimo capitolo principale uscito della saga automobilistica di Electronic Arts, il quale, sebbene non sia stato accolto troppo calorosamente, rimane comunque un titolo di corse stradali molto valido e gli va data almeno una chance.

Il secondo titolo che dovrebbe essere presente nella line-up settembrina del PS Plus è Grandblue Fantasy Versus, un meraviglioso picchiaduro bidimensionale ed in stile anime che si basa su un universo narrativo in espansione. Il titolo è sviluppato dai maestri del picchiaduro 2D Arc System Works, che per chi ama tale genere videoludico sono più di una garanzia, e anche in questo progetto ogni elemento brilla di luce propria.

Rumor: PS+ Essential lineup for September 2022 has leaked – Need For Speed Heat

– TOEM

– Granblue Fantasy: Versushttps://t.co/CCLoBpVicS pic.twitter.com/LwNvlCzhbf — Nibel (@Nibellion) August 31, 2022

L’ultimo titolo di questo probabile trittico è invece Toem, un particolarissimo indie tutto in bianco e nero che vi porterà a scoprire una nuova prospettiva sulla fotografia. Il tutto ambientato in un mondo fantastico pieno di strambi esserini e realizzato con uno stile a dir poco adorabile. Vi ricordiamo che questi, per il momento, sono solo i giochi rumoreggiati, ma dati gli affidabili precedenti di Dealabs ci sentiamo di fidarci di queste anticipazioni. Ora non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Sony, che non dovrebbe tardare ad arrivare.