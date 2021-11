PS Plus, sono questi i giochi di dicembre?

Dopo il leak dedicato ai videogiochi riservati agli abbonati Xbox Live Gold, oggi tocca a quelli PS Plus. Come avviene oramai da diverso tempo, questa fuga di informazioni proviene da Dealabs, che già in passato si è rivelato essere uno dei siti più corretti in merito ai vari giochi gratis distribuiti agli abbonati ai servizi di Sony e Microsoft.

Come riportato dal sito web, i giochi destinati agli abbonati PS Plus saranno come al solito tre. E la line-up, purtroppo, non fa sicuramente impazzire. Per PlayStation 5 (e PlayStation 4) sarà disponibile Godfall, lo shooter di casa Gearbox che ha debuttato un anno fa in esclusiva per la nuova piattaforma Sony ma che non è riuscito a riscuotere un gran successo a livello di pubblico e critica. Per la vecchia console PlayStation, invece, oltre al gioco di casa Gearbox, saranno disponibili Mortal Shell e LEGO DC Super Villains. Il primo ha debuttato lo scorso anno ed è un titolo fortemente influenzato dalle atmosfere di Dark Souls, il secondo invece è un classico gioco LEGO prodotto da Traveller’s Tales, dunque un colorato platform con gli anti eroi dell’universo DC Comics.

La line-up non è sicuramente la più entusiasmante che abbiamo visto in questi mesi. Nonostante ciò, i titoli devono essere ancora confermati ufficialmente da parte di Sony. Come al solito, dunque, il nostro invito è quello di prendere questo leak con le dovute pinze e attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte del publisher nipponico.

Rumor: the PlayStation Plus lineup for December 2021 has been leaked – Godfall (PS4/PS5)

– Mortal Shell (PS4)

– Lego DC Super Villains (PS4)https://t.co/No7HylfGYe pic.twitter.com/wMt1H2NwdD — Nibel (@Nibellion) November 24, 2021

L’arrivo dei giochi di dicembre riservati agli abbonati PS Plus chiuderà definitivamente il 2021. Per poter godere dunque dei nuovi giochi sarà necessario attendere gennaio 2022. In alternativa, se siete alla ricerca di ulteriori giochi da poter giocare vi consigliamo di dare uno sguardo alle ultime aggiunte del PlayStation Now: trovate tutti i dettagli visitando questo indirizzo.