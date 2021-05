PS Plus: sono questi i giochi gratis di giugno?

Giunti agli ultimi giorni di maggio, ci apprestiamo a conoscere quelli che saranno i prossimi giochi gratuiti regalati dal servizio PS Plus. Questo momento del mese è sempre molto atteso dagli appassionati e dagli abbonati al servizio Sony, e capita molto spesso di ricevere svariati indizi preliminari su quelli che potrebbero essere i giochi regalati. Anche questa volta in rete sono apparsi i possibili tre titoli in anticipo che però, per il momento, non hanno ancora trovato alcuna ufficialità.

Il leak di questo mese sembra essere parecchio affidabile, dato che aveva predetto sia la line up di titoli PS Plus dello scorso mese, che le nuove colorazioni del DualSense. Stando a queste anticipazioni, il primo titolo che verrà aggiunto nel servizio Sony nel mese di giugno sarà Operation Tango. Il gioco sarà riscattabile esclusivamente dagli utenti PlayStation 5 e si tratta di una coloratissima avventura co-op a tema spionaggio ricca di puzzle e minigiochi da completare.

Disponibili anche per i possessori di PS4 (e ovviamente anche su PS5), la line up PS Plus di giugno 2021 includerebbe anche il recente Star Wars Squadrons, l’ultimo titolo ambientato nell’universo di Star Wars. Il terzo ed ultimo gioco sarà invece una new entry che uscirà direttamente il giorno stesso dell’aggiunta sul Plus, ovvero Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, una versione finale del quinto capitolo del picchiaduro tridimensionale targato SEGA.

Insomma, se questa tripletta di titoli in arrivo sul PS Plus nel mese di giugno verrà confermata ufficialmente da Sony ci sarà sicuramente da divertirsi. Parliamo di tre titoli molto vari e che rappresentano tre generi videoludici molto diversi tra di loro, e che includono esperienze da affrontare sia da soli che in co-op locale e online. Ora non ci resta solo che attendere l’annuncio da parte di Sony.