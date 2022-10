Il servizio in abbonamento PS Plus si è aggiornato ed espanso a dismisura ormai diversi mesi fa, portando a sé l’attenzione di molti nuovi abbonati e appassionati incuriositi. Ad oggi, infatti, PlayStation Plus sta diventando un servizio sempre più vicino al concetto sdoganato dal rivale Xbox Game Pass, e questo ha portato Sony a creare un vero e proprio catalogo di innumerevoli esperienze sempre a disposizione dei propri abbonati.

Ora, sembra proprio che Sony abbia apportato una modifica al suo servizio PS Plus (vi potete abbonare anche con Amazon) senza alcun preavviso. In poche parole sembra che siano sparite le informazioni sulle date esatte in cui un gioco verrà rimosso dal servizio. È possibile vedere questo cambiamento accedendo alle pagine dei giochi singoli presenti nel servizio, dove non viene più visualizzata quella che era la data di scadenza della suddetta esperienza.

Questa aggiunta era una delle novità arrivate insieme al rinnovamento del servizio, ma ora sembra che qualcosa stia cambiando a tal proposito. Al momento, per esempio, se si accede alla pagina Last Chance del servizio appare il solo Rez Infinite. Tuttavia, se si accede alla pagina del gioco non è indicata alcuna data di scadenza. Questo significa che non c’è modo di sapere quanto tempo resta agli abbonati per giocare al titolo.

Come hanno fatto notare in molti, nemmeno sul PlayStation Blog appaiono le date di scadenza dei giochi all’interno del catalogo PS Plus, con Sony che avrebbe tolto quel tipo di informazione ovunque per un motivo al momento non chiaro. Che si tratti di un cambio di rotta da parte di Sony? Un glitch momentaneo sul PS Plus? Non è ancora dato sapere cosa sta accadendo in questo frangente, ma è probabile che se il tutto non verrà risolto la stessa Sony potrebbe fare chiarezza su questo cambiamento improvviso e non pre-annunciato.