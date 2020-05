PS Plus: secondo gioco gratis svelato da un leak?

Quali saranno i giochi gratis di PS Plus per PS4 del mese di giugno 2020? Per ora conosciamo solo il primo ma riguardo al secondo non possiamo dire nulla di ufficiale. Pare però che un leak abbia anticipato quale sarà incluso nell’abbonamento: Marvel’s Spider-Man, il campione di vendite di Insomniac Games che ci mette nei panni dell’amichevole arrampica-muri di quartiere.

L’informazione arriva da GamingRoute il quale segnala che Marvel’s Spider-Man è attualmente catalogato sulla versione UK del PlayStation Store come uno dei giochi PS Plus. Infatti, cercando di aggiungere il gioco al proprio carrello, viene visualizzata una finestra che richiede di selezionare la versione da acquistare, ovvero una tra la Standard Edition e la Game of the Year Edition. La prima, però, è catalogata come “Free” con tanto di colore giallo e simbolo del PS Plus accanto.

Attualmente Marvel’s Spider-Man è parte dell’abbonamento PS Now, precisamente fino a luglio. Non sarebbe però impossibile vederne l’inclusione anche in PS Plus: anche se si tratta di un titolo molto diverso, Cities Skylines ha fatto lo stesso. Inoltre, non è la prima volta che un gioco di Sony introdotto nel PS Now in modo temporaneo entrasse poi a far parte del PS Plus.

Per ora, in ogni caso, si tratta unicamente di un leak/rumor e non è assolutamente considerabile come ufficiale. È possibile che si tratti di un errore dello store. Purtroppo non c’è modo di verificarlo e ora possiamo solo attendere annunci da parte di Sony Interactive Entertainment. Diteci, però, voi ci sperate? Oppure pensate che sarebbe meglio qualche altro titolo?

Se ancora non sapete qual è il primo gioco gratis di giugno, Sony ha da poco fatto l’annuncio ufficiale!