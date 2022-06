Sebbene il servizio in abbonamento PS Plus si sia evoluto solamente qualche giorno fa, Sony ha deciso di non smettere di aggiungere ogni mese i consueti tre giochi da riscattare. È vero che ora gli abbonati al servizio possono godere di una ludoteca sconfinata, tra il catalogo di PS Now e classici delle scorse generazioni PlayStation, ma tutti coloro che si abboneranno alle tier Premium, Extra ed Essential potranno ancora aggiungere alla propria collezione digitale i tradizionali tre giochi mensili.

L’annuncio ufficiale dei giochi di luglio 2022 del PS Plus Essential è arrivato, con la compagnia nipponica che ha svelato la line up di titoli riscattabili. Partiamo da Crash Bandicoot 4 It’s About Time, l’ultimo capitolo principale della saga platform 3D con protagonista il marsupiale più folle di sempre. I ragazzi di Toys for Bob hanno fatto un lavoro sopraffino nel riportare nell’epoca moderna dei platform uno dei capisaldi della storia dei videogiochi, facendo rinascere una vera e propria icona che mancava come l’aria.

Il secondo gioco che sarà riscattabile per tutti gli abbonati al tier PS Plus Essential è The Dark Pictures: Man of Medan, il primo capitolo della serie horror antologica sviluppata dai ragazzi di Supermassive Games. Il team ha deciso di riprendere la struttura già vista in Until Dawn e raccontarci una nuova storia con nuovi personaggi e un mistero orrorifico tutto da scoprire, ovvero quello della Orang Medan: una nave fantasma dispersa in mezzo all’oceano.

Chiudiamo la tripletta di giochi con Arcadegeddon, un gioco che, come si denota dal nome, propone ai giocatori un approccio più immediato in pieno stile arcade. Il titolo si presenta come un TPS multiplayer cooperativo in costante evoluzione, all’interno del quale si dovranno esplorare una serie di biomi e mini giochi, mettersi alla ricerca di forzieri nascosti e sconfiggere numerosi nemici e boss presenti nella mappa.

Your PlayStation Plus Monthly Games are: ️ Crash Bandicoot 4: It’s About Time

⚓ Man of Medan

️ Arcadegeddon Full details: https://t.co/9ep833Ii5Y pic.twitter.com/7xJ3BH7dmn — PlayStation (@PlayStation) June 29, 2022

Ecco su quali piattaforme PlayStation saranno disponibili questi tre titoli:

Crash Bandicoot 4 It’s About Time – PS5 e PS4

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – PS4 e PS5 tramite retrocompatibilità

Arcadegeddon – PS5 e PS4

Tutti e tre i giochi saranno riscattabili dagli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, Extra ed Essential a partire dal 5 luglio 2022.