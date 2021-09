PS Plus, svelato uno dei giochi di ottobre

Sebbene l’ultimo mercoledì del mese, ricorrenza attesissima da tutti gli abbonati al PlayStation Plus, sia ancora a oltre una settimana di distanza, potrebbe esser già trapelato online uno dei giochi che saranno resi gratuiti durante il mese di ottobre 2021. Di fatti, è proprio un bug il protagonista della storia, dato che nelle ultime ore molti utenti stanno segnalando un errore del PlayStation Store che mostra gratuito un gioco che normalmente non dovrebbe esserlo.

Si tratta proprio di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, l’apprezzatissima remaster dei primi due capitoli della saga di Activision. Alcuni giocatori stanno segnalando sui social network che, cercando di acquistare il titolo dal negozio digitale, si vedono apparire un’icona gialla nel carrello che lo segnala come gratuito, sebbene chiaramente non lo sia. Come possiamo vedere nel post di seguito, un utente Reddit mostra una foto del carrello, dove l’icona del gioco è segnalata come “Free” con il logo di PS Plus, scritta che poi appare anche vicino al prezzo.

Sono in molti a prendere questa vicenda come una chiara conferma che Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sarà tra i giochi gratuiti per gli abbonati a PS Plus durante il mese di ottobre 2021, ma è ancora presto per dirlo. Di fatti, quello che vediamo di seguito potrebbe essere un semplice bug del sistema, che mostra con anticipo e per errore un titolo come se fosse nel catalogo di PlayStation Plus. Tuttavia, potrebbe anche essere che il PlayStation Store abbia davvero rivelato in anticipo la presenza del gioco di Activision tra quelli gratuiti di ottobre.

Ricordiamo peraltro che proprio negli ultimi giorni sta circolando in rete una teoria riguardante anche un altro dei titoli gratis del prossimo mese, sebbene in quel caso ci siano meno prove concrete a conferma dell’ipotesi. In ogni caso, vi ricordiamo di restare connessi sulle nostre pagine per non perdere alcuna novità e scoprire quali saranno davvero i prossimi giochi gratuiti del mese di ottobre 2021 per tutti gli abbonati a PS Plus.