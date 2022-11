Mentre ci avviciniamo alla fine del mese di novembre, ecco che inizia a salire la curiosità su quelli che saranno i prossimi titoli a raggiungere il servizio in abbonamento di Sony PS Plus Essential. Va ricordato che, da quanto il servizio ha subito una recente rivoluzione, il piano Essential del PlayStation Plus non propone altro che i soliti tre titoli mensili a scelta della compagnia nipponica. Ora prima dell’annuncio ufficiale, c’è chi sarebbe riuscito ad anticipare l’identità dei tre giochi che verranno offerti agli abbonati per il mese di dicembre 2022.

Come già accaduto in passato, a svelarci quelli che sono i probabili giochi di dicembre del PS Plus Essential (vi potete abbonare anche su Amazon) è ancora una volta la redazione di Dealabs. È stato dimostrato che le imbeccate di questa redazione francese hanno sempre colto nel segno e ancora una volta ci troviamo davanti a un’importante anticipazione. Stando alla redazione, infatti, uno dei tre titoli che verranno proprosti agli abbonati del PlayStation Plus nel mese prossimo sarà Mass Effect Legendary Edition.

Ma la recente remaste del primo iconico Mass Effect non sarà da sola e, come da tradizione, verrà accompagnata da altri due titoli. Uno di questo dovrebbe essere Biomutant; l’action adventure ed opera prima dei ragazzi di Experimento 101 che ci porterà in un mondo post-apocalittico popolato da creature antropomorfe. L’ultimo titolo, invece, sarebbe Divine Knockout DKO, un coloratissimo gioco di combattimenti in tre dimensioni.

PS+ Essential leak December lineup: -Mass Effect Legendary Edition (PS4)

-Biomutant (PS5/PS4)

-Divine Knockout (PS5/PS4)https://t.co/Q1GIdSaWtC pic.twitter.com/jOIeuskNze — Wario64 (@Wario64) November 29, 2022

Queste dovrebbero essere le tre esperienze proposte nel PS Plus Essential per il mese di dicembre 2022. Ad oggi non vi è ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Sony, ma come già citato la redazione di Dealabs non ha ancora sbagliato una previsione. Questo non significa che ci si possa fidare in toto, e vi invitiamo comunque ad aspettare l’annuncio ufficiale per avere la certezza definitiva che i nuovi titoli del PS Plus siano questi.

