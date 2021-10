PS Plus: tre nuovi giochi bonus in regalo! Ecco quando

Gli iscritti al programma PS Plus avranno molto da festeggiare nel mese di novembre: per celebrare il quinto compleanno del PSVR, Sony darà in regalo ben tre videogiochi che sfruttano la Realtà Virtuale in aggiunta ai normali giochi che vengono già regalati gratuitamente ogni mese.

Generalmente la line-up di giochi gratis che vengono donati con il programma PS Plus sono un gioco per PS5 e due giochi per PS4, ma grazie al compleanno del PSVR gli utenti che possono godere della Realtà Virtuale di Sony riceveranno in totale sei giochi: 3 normali e 3 dedicati al VR. Sony ha anticipato questa mossa che farà nel prossimo mese ma ancora non ha voluto rivelare quali saranno i videogiochi in Realtà Virtuale che verranno coinvolti.

È possibile che uno o più dei 3 videogiochi VR regalati dal PS Plus possano essere pescati dalla lista dei titoli più giocati sul PSVR. Nello specifico parliamo di Rec Room, Beat Saber, PSVR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR e Resident Evil 7. Nel caso di quest’ultimo, inoltre, potrebbe essere anche un regalo in più per gli utenti che non dispongono di headset e strumentazione adatta al VR di PlayStation, dato che può essere giocato anche al di fuori della Realtà Virtuale senza dover possedere copie differenti di gioco.

PSVR

Anche se non disponete di headset necessari al VR, conviene comunque reclamare tutti i giochi gratis del PS Plus di Novembre. Le tecnologie VR sono sempre più inserite nel mercato videoludico, e chi può dire se tra un paio d’anni magari non vi sarà servito inserire questi titoli in libreria il prossimo novembre? Nel frattempo, in attesa che i videogiochi del PS Plus vengano rivelati tutti, continuano a girare voci sullo sviluppo di titoli importanti per il PSVR 2, la nuova periferica per la Realtà Virtuale che Sony sta sviluppando per la next-gen.