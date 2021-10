PS Plus: ufficiale il primo gioco di novembre 2021

Ieri pomeriggio, a sorpresa, non sono stati annunciati i giochi gratis in arrivo col PS Plus a novembre 2021. In molti pensavano che l’annuncio sarebbe arrivato durante lo State of Play, invece tutto quel che è emerso è stato solo il primo dei titoli che verranno regalati il mese prossimo agli abbonati al servizio.

Durante l’evento di ieri sera, infatti, Sony ha annunciato che uno dei giochi gratis che verranno regalati col PS Plus a partire dal 2 novembre sarà First Class Trouble.

Si tratta di un titolo fortemente ispirato al fenomeno Among Us, con una struttura di gioco che richiede ad un gruppo di giocatori di dover fare squadra per sopravvivere sia ad un disastro imminente che alla presenza di un impostore tra di loro. Firtst Clas Trouble sarà riscattabile sia su PS5 che su PS4.

È molto probabile che il resto dei giochi gratis in arrivo col PS Plus di novembre vengano annunciati questo pomeriggio, per questo vi invitiamo a tenere d’occhio le nostre pagine per no perdervi le ultime notizie a tal proposito.