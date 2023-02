Finalmente ci siamo: dopo una lunghissima attesa PlayStation VR 2 è finalmente diventato realtà. Un visore atteso avidamente da miriadi di appassionati e che oggi, 22 febbraio 2023, è finalmente sbarcato sul mercato, pronto a immergerci in avventure straordinarie. Se lo stavate aspettando, insomma, ora potete farlo finalmente vostro.

Come racconta anche la nostra recensione, il PS VR 2 o PlayStation VR 2 che dir si voglia è un: “un visore di altissimo pregio, dotato di tecnologie moderne e dalla comodità ottimale. Il suo prezzo potrebbe realmente spaventare chi è propenso al suo acquisto, ma siamo comunque dinanzi al miglior visore VR (almeno per quanto concerne le specifiche) sul mercato”. Insomma, un prodotto decisamente valido, che potete fin da ora fare vostro essendo finalmente disponibile all’acquisto.

A rendere il tutto ancor più interessante è il bundle che, oltre ovviamente a PS VR 2, include al suo interno anche il recente e apprezzato Horizon Call of The Mountain. In un pacchetto unico, venduto a circa 50 euro in più del solo visore, è quindi possibile mettere le mani anche su quella che è il suo titolo di lancio più interessante. Non male come pacchetto, vero?

Oltre alla possibilità di acquistare il bellissimo e desideratissimo PS VR 2 fin da oggi, esistono anche molte altre offerte in circolazione.

