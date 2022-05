Annunciato nel corso degli ultimi mesi, PS VR 2 continua a essere un oggetto del mistero. In attesa dello State of Play di giovedì, infatti, si hanno pochissime informazioni sui giochi in sviluppo e la possibile finestra di lancio. Nelle ultime ore, però, l’analista Ming-Chi Kuo ha espresso le sue opinioni in merito alla messa in vendita dell’headset VR del colosso nipponico. Opinioni che meritano di essere lette, perché arrivano da uno degli analisti che in passato ha saputo anticipare molto bene il mercato, i suoi trend e i piani di grandi aziende.

Il lavoro di Ming-Chi Kuo non è solamente basato sull’analisi di alcuni dati e su previsioni e forecast, ma su indagini sulle aziende coinvolte nelle varie realtà tecnologiche. Anche quelle su PS VR 2 partono da questa base, visto che Kuo ha svolto delle ricerche in merito a coloro che stanno collaborando con Sony per la produzione del visore. “Il mio ultimo check sulla supply chain dice che la produzione del visore sarà intorno a 1,5 milioni di unità. Sony potrebbe lanciarlo nel primo trimestre del 2023, ma tutto dipenderà dallo sviluppo dei giochi”, le parole dell’analista lanciate sul suo profilo Twitter. Per lanciare l’headset dedicato alla VR, dunque, il colosso nipponico potrebbe attendere di avere una line up di lancio decisamente chiara e probabilmente anche molto forte.

Per quanto riguarda il successo dell’hardware, Kuo non ha dubbi. Il visore può contare su un largo supporto da parte degli sviluppatori e quindi potrebbe vendere fin da subito tantissimo. “Penso che PS VR 2 avrà un’ottima partenza grazie agli oltre 20 titoli attualmente in sviluppo. Sony stessa può accelerare il processo di sviluppo di giochi tripla A per la realtà virtuale”, ha dichiarato Kuo.

Come di consueto, vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le pinze. Pur avendo un’affidabilità decisamente alta, Kuo resta comunque una figura che si occupa di analizzare il mercato. Per scoprire la data di lancio e la line-up di PS VR 2 conviene, come sempre, attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sony.