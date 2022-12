Oltre ai tanti porting, PS VR2 potrà contare anche su alcuni giochi originali. Tra questi, oltre allo spin-off di Horizon, ci sarà anche un ritorno di un grande cult dell’era PlayStation 2. Stiamo parlando di Fantavision, che in occasione del lancio del visore per la realtà virtuale destinato a PS5 riceverà a sorpresa un nuovo apitolo dopo quasi 22 anni di assenza dalle scene.

Chiamato Fantavision 202X, il gioco sarà lanciato il 22 febbraio 2023, il giorno di uscita di PS VR2. Il capitolo originale venne sviluppato da Japan Studio, studio di sviluppo di proprietà di Sony che è stato però chiuso lo scorso anno. A occuparsi di questo nuovo capitoli della serie, che ci piace immaginare come successore spirituale di quell’IP tanto affascinante quanto lontana dai gusti occidentali troviamo Cosmo Machia Inc, che a quanto pare ha acquisito i diritti del franchise.

Fantasivision 202X è interamente sviluppato in Unreal Engine 5 ed è compatibile con i controller del visore per la realtà virtuale di PlayStation. “Con un semplice ma accattivante gameplay, non vi ci vorrà molto prima di poter padroneggiare alla perfezione i controlli”, si legge nel blog ufficiale di PlayStation che ha annunciato il ritorno del titolo.

Oltre a Fantavision 202X, il blog PlayStation ha rivelato anche tutta un’altra serie di giochi destinati a PS VR2 e che sono sviluppati direttamente in Giappone. Tra questi troviamo Altair Breaker, The Tale of Onogoro, Kizuna AI – Touch the Beat e Dyschronia: Chronos Alternate. Tutti questi titoli sono previsti per lo stesso giorno di lancio del visore di PlayStation, segno che ci sarà dunque un grande supporto da parte del Sol Levante all’headset di PS5. Ora dobbiamo solo aspettare e capire esattamente se lo stesso, identico supporto arriverà anche dall’Occidente, che potrebbe decidere di investire nella creazione di contenuti originali proprio per la realtà virtuale di PlayStation.