PS VR 2 sarà wireless su PlayStation 5?

PS VR 2 sarà wireless su PS5? Esiste questa possibilità: secondo un brevetto da poco depositato la chiave sarà il cambio di frequenza del segnale.

Come ben sappiamo, la prossima generazione di console è sempre più vicina. Xbox Scarlett potrebbe “trasformarsi” in una accoppiata di console, così come in questa generazione lo sono state Xbox One S e Xbox One X. Google sembra voler entrare nel mercato con la vociferata Google Yeti, presentandola domani alla GDC. Infine, abbiamo PlayStation 5, la nuova console di casa Sony di cui sappiamo molto poco, ma di cui si parla spesso. Ora, però, è il momento di pensare anche a un altro hardware di prossima generazione: PS VR 2, ovvero il nuovo modello dell’headset PlayStation dedicato alla realtà virtuale.

Il primo ha proposto un metodo efficace e non troppo costoso (oltre che l’unico) per giocare in VR su console: uno dei limiti, però, era la necessità di essere collegato tramite cavo. Si tratta di un impedimento che sicuramente a molti non sarà andato a genio.

Ora, tramite un brevetto depositato in Giappone, possiamo scoprire che Sony parrebbe essere al lavoro su un modello wireless, così come Oculus sta per fare con Oculus Quest. Non viene citata direttamente una “PS VR 2”, ma solamente una tecnologia che automaticamente cambia frequenza per assicurarsi una connessione costante persino mentre l’utente si muove. Il brevetto illustra ciò che sembra l’unità processore del PS VR che trasmette un segnale wireless tra i 5GHz e i 60GHz.

I 60GHz sono più lineari e rapidi, ma hanno un raggio ridotto, mentre i 5GHz sono usati come supporto per mantenere la connessione quando i 60GHz si annullano. Il processo è automatico e immediato, secondo quanto viene riportato dal brevetto. Quest’ultimo, come potete vedere grazie alle immagini qui sopra, mostra una PlayStation 4 e un headset PS VR identico a quello attuale: è però probabile che sia stati messi solo come riferimento e che questa tecnologia sia pensata per PlayStation 5 e PS VR 2 (o qualsiasi sarà il suo nome).

Ricordiamoci inoltre che i brevetti non trovano sempre applicazione, per i più disparati motivi. Quelle sopra riportate sono comunque speculazioni e non vanno considerate come informazioni ufficiali di Sony PlayStation. Diteci, cosa ne pensate di una PS VR 2 wireless?