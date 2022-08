Dopo l’annuncio relativo alla finestra di lancio, Sony ha annunciato quando sarà possibile provare per la prima volta in assoluto PS VR2. Il visore dedicato alla realtà virtuale e destinato a PS5 sarà infatti uno dei grandi protagonisti dell’ultimo appuntamento estivo con i videogiochi, ovvero il Tokyo Game Show 2022.

Come riportato da Push Square, Sony metterà a disposizione dei partecipanti alla fiera PS VR2. I giocatori presenti sullo show floor potranno provare il visore per la realtà virtuale del colosso nipponico con una demo di Resident Evil Village, ambientata nel Castello Dimitrescu. Al momento non è chiaro se Sony metterà a disposizione anche altri giochi destinati al visore, ma è molto probabile che in realtà questa prova sia organizzata in collaborazione con Capcom, quindi la speranza di vedere in azione Horizon Call of the Mountain (unica esperienza attualmente in sviluppo presso Guerrilla Games) è decisamente debole.

PS VR2 sarà disponibile nei primi mesi del 2023. Al momento Sony non ha ancora annunciato una data di uscita precisa per il visore, così come non è stato svelato il prezzo. Entrambe le informazioni potrebbero essere divulgate nel corso del prossimo anno, magari durante uno showcase dedicato proprio al nuovo visore per la realtà virtuale, magari verso l’inizio del prossimo anno. Ovviamente sono solamente ipotesi e vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni ufficiali in merito da parte del colosso nipponico.

Nel corso della mattinata odierna, infine, Jim Ryan ha confermato un aumento di prezzo (in alcuni territori) per PS5. La console di casa Sony, a circa due anni dal lancio, è disponibile a partire da oggi a un prezzo più alto rispetto a quello originale. In Italia, per esempio, per acquistare l’hardware di ultima generazione sono necessari 50 Euro in più, sia per la versione standard che per quella digital. Potete leggere maggiori informazioni in merito visitando questo indirizzo.