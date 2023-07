Gli sviluppatori iVRy, interessati nel rendere compatibili i visori VR per le piattaforme PC, hanno capito come far funzionare il PS VR2 proprio sul nostro computer. Il visore di Sony blocca le modalità Virtual Reality su PC sottolineando di non poter attivare il DSC (Display Stream Compression). Con una piccola modifica al driver GPU Open Source Linux di AMD, si è riuscito a forzare il DSC.

Day #121: We have lift-off!

– SteamVR displaying on PSVR2 @ 120Hz

– Tracking is done with PSVR1

– PSVR1 (on top of my head) + PSVR2 = PSVR3? pic.twitter.com/tWuUUWUszs — iVRy (@iVRy_VR) June 29, 2023

Il problema è che per permettere a tutti coloro che utilizzano Windows di sfruttare il PS VR2 è necessario possedere un hardware che ancora non è stato prodotto. Dopotutto gli sviluppato hanno dovuto sfruttare una configurazione dotata di PC Windows con GPU Nvidia, in grado di agire in contemporanea con un sistema Linux con GPU AMD, sfruttando al contempo anche un PS VR1 per tutto il tracciamento. Il tutto con PS VR2 collegato. Insomma, non sembra affatto una cosa comoda.

Tuttavia va comunque ammesso che Sony non sta bloccando il progetto o quantomeno non ci sta provando sufficientemente, ciò implica che molti produttori terze parti potrebbero effettivamente lavorare a un adattatore in grado di rendere compatibile il PS VR2 su PC, sempre che non ci pensi Sony stessa prima di tutti.