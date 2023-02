Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia di un taglio delle previsioni di vendita di PS VR2. Insieme alla diminuizione del forecast, nell’articolo di Bloomberg (il primo ad aver dato il via al report), si parlava anche di un possibile taglio alla produzione, a causa dei pre-order non incoraggianti. Tutto falso? Non lo sappiamo con certezza, ma Sony è voluta intervenire almeno su un punto del report della testata statunitense.

Il colosso nipponico ha deciso di rispondere con una smentita a GamesIndustry.biz. “Stiamo vedendo tantissimo entusiasmo da parte dei fan di PlayStation per il lancio, che include oltre 30 giochi tra cui Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village”, si legge nella breve nota destinata ai colleghi britannici. Successivamente, anche la smentita: “Non abbiamo tagliato la produzione di PS VR2”.

Ora, se è vero che la produzione non può essere stata tagliata (presupponiamo che i visori destinati a PS5 siano già stati prodotti, considerando quando avverrà il debutto sul mercato), discorso invece diverso sono le proiezioni di vendita. Sony ha solamente smentito una parte del report, che nella notizia di ieri non abbiamo riportato. Chiaramente la maggior parte delle informazioni sono riservate e ne sapremo sicuramente di più al termine del primo trimestre di questo nuovo anno fiscale, quando il colosso nipponico condividerà con azionisti e investitori i suoi ricavi e le sue perdite. Insomma, ci sarà ancora un po’ da attendere prima di scoprire le stime di vendita del colosso nipponico.

PS VR2 debutterà il 22 febbraio 2023. Il costo del visore è di 599,99 Euro, ma è disponibile anche una versione in bundle con Horizon Call of The Mountain per 649,99 Euro. Se siete affascinati dalla realtà virtuale, potete provare a prenotarlo tramite invito su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

