Oltre al prezzo e la data di lancio, Sony ha approfittato della giornata di oggi per poter svelare al mondo i nuovi giochi che accompagneranno i primi mesi di vita di PS VR2. La line-up, al di là di qualche novità, non brilla però certo per originalità: nella lunga lista lanciata da parte del colosso nipponico, infatti, ci sono diversi giochi che sono già disponibili da diverso tempo su altre piattaforme per la VR.

In totale sono 11 i nuovi videogiochi per PS VR2 annunciati nella giornata odierna, ma solamente alcune produzioni sono per davvero nuove. Titoli come The Dark Pictures Switchback VR, per esempio, è un gioco inedito, mai visto prima. Stesso discorso anche per Crossfire Sierra Squad. Il resto, però, sono giochi già disponibili ovunque e già largamente giocati da tutto il pubblico che ha acquistato altri visori per la VR, come per esempio Meta Quest 2 o Valve Index.

La lista di 11 giochi per PS VR2 include infatti diversi porting, come per esempio Pistol Whip VR, Zenith The last City, After The Fall e Tentacular. Ci sono poi prodotti di grande rilievo e molto divertenti, come per esempio Cities VR e Jurassic World Aftermath Collection, ma chiaramente sono mosche bianche in una lista che include prevalentemente produzioni già vecchie.

Il lancio di PS VR2 è fissato per la fine di febbraio 2023. Siamo abbastanza certi che nel corso dei prossimi anni Sony lavorerà a ulteriori produzioni originali e che questa line-up sia davvero solamente un assaggio delle potenzialità del visore. Resta però un po’ di amaro in bocca: forse, con un po’ più di tempo a disposizione, il colosso nipponico avrebbe potuto lanciare una line-up migliore di quella che abbiamo oggi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.