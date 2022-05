Nel corso degli ultimi giorni, uno degli emulatori più conosciuti di PS2 è stato aggiornato. Stiamo parlando del PCSX2, uno degli emulatori più utilizzati e che ha di recente compiuto vent’anni. Il team dietro il software ha deciso di introdurre uno degli aggiornamenti più importanti di sempre, decisamente ricco di contenuti, tra miglioramenti estetici e soprattutto funzionali, che rendono l’esperienza di utilizzo molto migliore rispetto al passato.

Partiamo dall’estetica. Ora il PCSX2 permette ai giocatori di poter inserire le cover dei giochi. Questo significa che la libreria sembrerà molto più simile a quello di alcuni client per PC, come per esempio quello dell’Epic Games Store. Il risultato finale? Decisamente gradevole, come potete vedere dall’immagine che trovate poco più in alto, oltre che un’inedita Dark Mode, ovvero la modalità oscura. Non ci sono però cambiamenti solamente all’UI (ovvero la User Interface) ad accompagnare il lancio di questo aggiornamento, ma anche delle migliorie tecniche.

Come riportato dagli sviluppatori, ora l’emulatore PS2 include una configurazione più semplice per i pad, con tanto di funzione di auto mapping dei tasti. Presente anche una funzione che consentirà all’emulatore di ricevere gli update in maniera automatica, esattamente come avviene per la maggior parte dei software per PC. Incluso anche il supporto al DualShock 4 e DualShock 5 senza dover ricorrere a tool esterni come DS4 Windows oppure Steam.

Per conoscere tutte le novità di questo corposo aggiornamento, potete visitare il sito ufficiale che trovate a questo indirizzo. Vi ricordiamo però che l’emulazione non deve servire per giocare a giochi piratati. La pirateria tramite emulazione, infatti, può costarvi molto caro: basta chiedere a Bowser, uno degli hacker finiti nel mirino della giustizia statunitense per aver diffuso ROM dei giochi per tutte le console Nintendo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.