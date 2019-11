PS4 ha superato i 100 milioni di console vendute, ecco i dettagli

PS4 ha superato i 100 milioni di console vendute nell'ultimo quarto fiscale terminato il 30 settembre. Ecco tutti i dettagli in merito.

La console war di questa generazione, intesa sul piano finanziario e non sul pensiero dell’utenza, è stata dominata fin dall’inizio da Sony. Mentre attendiamo PlayStation 5, PS4 strappa le ultime vendite per portare a casa qualche nuovo risultato. A questo riguardo, tramite i dettagli emersi dai risultati finanziari del secondo quarto 2019 di Sony (terminato il 30 settembre), sappiamo che sono state spedite 2.8 milioni di unità all’interno del periodo luglio-agosto-settembre.

Perché è importante? Perché questo porta il conteggio totale di console spedite a 102.8 milioni, visto che a fine giugno 2019 (ovvero fine del primo quarto fiscale 2019) erano state spedite 3.9 milioni di PS4 portando il conteggio a 100 milioni di console spedite. Non sappiamo il numero esatto di console vendute, ma con questi dati possiamo affermare che ha ormai superato la quota dei 100 milioni.

In questo momento, Sony ha messo in circolazione più PS4 di quante sono state le PlayStation 1 e i Nintendo Wii venduti (rispettivamente, 102.49 milioni e 101.63 milioni). Solo PlayStation 2 può vantare numeri ben più alti, con 155 milioni di unità vendute.

Sempre rimanendo in casa Sony, è stato segnalato che il numero di iscritti a PS Plus è salito da 34.3 milioni a 36.9 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fiscale. Il software è invece calato passando da 75.1 milioni a 61.3 milioni: le vendite sono divenute però più digitali, passando dal 28% al 37% del totale.

Nel complesso, Sony può certamente festeggiare. Ricordiamoci inoltre che la generazione non è ancora conclusa e che manca un anno all’arrivo di PlayStation 5. Sony ha ancora titoli come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima da rilasciare, oltre al venturo Death Stranding e alla versione definitiva di Dreams. Diteci, in che modo vivrete la fine di questa generazione?