PS4: oltre i 30 milioni negli USA, numeri da record per Sony

PS4 può vantare un altro grande risultato all'interno del mercato statunitense: sono oltre 30 i milioni di device venduti, circa il 30% del totale.

Da tempo sappiamo che PS4, la console ammiraglia di Sony, è la console di maggior successo della generazione, con più di cento milioni di console distribuite in tutto il mondo (distribuite è diverso da vendute, ma non siamo molto lontani nemmeno in tal senso). Parlando però solo di console vendute, Sony Interactive Entertainment può vantare un nuovo raggiungimento: all’interno del mercato statunitense, sono 30 i milioni di PS4 vendute.

I dati arrivano da Daniel Ahmad, noto analista di Niko Partners, conosciuto anche con il nickname di “ZugheEX”. 30 milioni di console significa anche che circa il 30% delle vendite mondiali si sono concentrate nel mercato USA: un risultato molto importante per la società. Ahmad condivide inoltre qualche dato aggiuntivo: PS4 ha venduto 8.3 milioni in Giappone, 7.2 milioni in Germania e 6.8 milioni nel Regno Unito.

Attualmente non ci sono dati ufficiali legati a Xbox One, ma sempre secondo Daniel Ahmad, la console di casa Microsoft si assesta intorno ai 41 milioni (stima espressa nel gennaio 2019). PS4 è ancora nettamente in testa e, visto l’avvicinarsi della nuova generazione – attesa per la fine del 2020 -, pare improbabile che Xbox possa colmare la distanza.

Nel luglio 2019, Nintendo ha affermato che le vendite di Nintendo Switch superano i 36 milioni. Il valore è destinato inoltre a crescere con l’arrivo di Nintendo Switch Lite, che convincerà molti giocatori a saltare sul treno della casa di Kyoto, grazie alla sua filosofia completamente portatile. Nintendo Switch, per quanto in valore assoluto sia ben lontana da PS4, sta mantenendo un ritmo di vendita pari a PS4: la console ha debuttato sul mercato nel marzo 2017, quindi è naturale che le vendite siano ancora inferiori a quelle dei concorrenti.