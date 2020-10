PS4, aggiornamento 8.00: attenzione, segnalati molteplici problemi!

Quest’oggi è finalmente stato reso disponibile l’aggiornamento 8.00 per il Firmware di PS4. L’attesa è stata lunga, visto che le prime informazioni a riguardo erano arrivate già a luglio 2020. Le modifiche introdotte sono molteplici, tra nuovi avatar, aggiornamenti ai party e ai messaggi, una migliore verifica in due passaggi e tanto altro. Purtroppo, pare che l’aggiornamento 8.00 porti con sé anche tanti problemi, fate attenzione!

Come segnalato anche da Nibel su Twitter, sono in molti gli utenti che lamentano vari problemi con PS4 dopo l’aggiornamento 8.00. Si parla dell’impossibilità di caricare la lista amici, problemi nel sistema di creazione e gestione dei Party e anche instabilità software. Il consiglio, quindi, è di evitare di istallare il firmware per il momento, a meno che non sia strettamente necessario (ad esempio perché volete giocare online).

Going by feedback I'm seeing, this new update seems to cause a bunch of issues (friends list not loading, party system problems, stability issues, etc.) ..so maybe wait for now — Nibel (@Nibellion) October 14, 2020

Ovviamente non si tratta di un report ufficiale ma solo delle segnalazioni degli utenti online: è facile essere rumorosi sui social network, quindi per il momento non abbiamo un’idea precisa di quanto siano comuni questi problemi.

Molto probabilmente Sony introdurrà una patch all’aggiornamento 8.00 del firmware di PS4, quindi è possibile che nell’arco di un breve periodo sia tutto risolto.

Aggiornamento 8.00 | PS4

Nel frattempo, rivediamo nel dettaglio le novità introdotte.

Party e Messaggi

L’aggiornamento fa in modo che “Party” e “Messaggi” siano ora più collegati: l’interfaccia utente cambierà ed entrambe le app utilizzeranno gli stessi “Gruppi” di giocatori per le chat vocali dei Party e gli scambi di messaggi, invece di dover configurare gruppi diversi nelle due app.

Avatar

Ci sono nuovi avatar gratis disponibili legati a grandi giochi come Bloodborne, Journey, Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Parte II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: Fine di un Ladro e molti altri.

Microfoni

Ora è possibile selezionare la voce “Disattiva tutti i microfoni” nel Menù rapido così da poter disattivare tutti i microfoni mentre giochi molto più facilmente.

Filtro contenuti

Sony ha semplificato il filtro contenuti con la nuova voce “Comunicazione e contenuti generati dagli utenti”.

Inoltre i bambini possono inviare ai genitori una richiesta per utilizzare le funzionalità di comunicazione in giochi specifici. Quando un bambino invia questa richiesta, il genitore riceve una notifica e-mail e può scegliere di applicare un’eccezione per quel gioco consentendo al bambino di utilizzare le sue comunicazioni e funzioni UGC. In questo modo, i genitori e i bambini potranno usufruire di una maggiore flessibilità.

Verifica in 2 passaggi migliorata

La 2SV supporta app di autenticazione di terze parti come opzione durante il processo di attivazione e l’accesso 2SV su PS4, dispositivi mobili e Web

Eventi

Non è più possibile creare Eventi o accedere gli eventi creati da altri utenti. È stata rimossa la possibilità di creare community private tramite l’app Community per PS4. Se disponi già di community private, potrai continuare ad accedervi.

Riproduzione remota

L’app “Riproduzione remota PS4” cambia in “Riproduzione remota PS” e viene aggiunta l’opzione di connessione a PS5: per usare questa funzione è ovviamente necessario fare l’accesso a PSN da PS5, quindi non sarà sfruttabile fino a novembre.