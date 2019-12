PS4: il Back Button Attachment sarà compatibile con ogni singolo gioco

Se c’è una singola parola che riesce a definire in maniera concreta l’attuale generazione, quella è decisamente “evoluzione”. Mai come prima siamo stati testimoni di un progresso tecnologico (e videoludico) così rapido in grado di cambiare per sempre il mercato odierno. Tra servizi in streaming, dispositivi per la realtà virtuale e nuove console, l’attuale generazione ha sicuramente saputo sorprenderci. Ma anche arrivati quasi alla fine ecco che Sony e la sua PS4 non sembrano voler smettere di “innovarsi”, dando vita all’ennesimo prodotto particolare.

Durante la giornata di ieri vi abbiamo parlato del curioso Back Button Attachment creato per PS4. Questo piccolo accessorio renderà il classico Dualshock 4 più simile ad un pro controller. Il device in questione aggiunge due pulsanti multifunzionali al pad PS4, rendendo esso molto più versatile. Per rendere il prodotto molto più appetibile dall’utenza ancora in dubbio, Sony ha deciso di rilasciare qualche nuovo “dettaglio” su questo particolare prodotto.

Stando alla casa nipponica il Back Button Attachement sarà ufficialmente compatibile con ogni singolo titolo della libreria PS4 (inclusi i titoli PS VR). Ovviamente sin dal suo annuncio iniziale questa “particolarità” risultava abbastanza scontata, tuttavia fa piacere avere anche una conferma effettiva di tutto ciò. Il dispositivo in questione arriverà in Europa (e più precisamente in Italia) a partire dal prossimo 14 Febbraio 2020.

Il Back Button Attachment sarà disponibile al prezzo di 39.99€ è sarà compatibile con tutti i singoli modelli del Dualshock di PS4. Fateci sapere cosa ne pensate di questo prodotto e se acquisterete esso durante il prossimo febbraio! Diteci anche cosa ne pensate di questa particolare notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Se invece volete scoprire di più su questo accessorio per PS4 vi invitiamo a leggere la nostra notizia dedicata!