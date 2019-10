PS4 con Horizon Zero Dawn, The Last of Us e Uncharted 4 a soli 259€!

Unieuro hamesso in promozione la PS4 slim con l'ottimo bundle comprendente tre titoli di primissima scelta, ovvero Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered.

Avete voglia di acquistare una PlayStation 4 in vista delle prossime grandi uscite come Death Stranding? Siete alla ricerca di una buona promozione ma non vi va di attendere i saldi del Black Friday? Allora questa potrebbe essere l’offerta che fa per voi! Unieuro ha infatti messo in promozione la PlayStation 4 slim con l’ottimo bundle comprendente tre titoli di primissima scelta del parco titoli Sony, ovvero Horizon: Zero Dawn, Uncharted 4 e The Last of Us Remastered.

Tre autentici gioielli tra le uscite PS4 degli ultimi anni, venduti con una console da 500 GB a soli 259,00€ rispetto ai canonici 294,04€. Un prezzo eccezionale che vi permetterà non solo di avere la console, ma anche tre tra i migliori giochi mai usciti per PS4 con uno sconto di ben 35 euro, al prezzo più basso mai registrato in rete per questo specifico prodotto.

Infine vi ricordiamo che su Unieuro sono ancora disponibili le ottime promozioni relative al Sottocosto, con sconti eccezionali fino al 60% su tanti prodotti, dalla telefonia ai piccoli e grandi elettrodomestici. Potete consultare tutte le promozioni cliccando sul banner sottostante.

