PS4 e PS5: Play at Home non si ferma, altri giochi gratis in arrivo?

Con quest’oggi si conclude con il botto l’iniziativa Play at Home. Grazie ad essa tutti i possessori di una PS4 o di una PS5 sono stati in grado di riscattare gratuitamente ben 10 giochi di altissimo livello e di grande varierà. Insieme a perle rare come The Witness, Abzu, Astro Bot Rescue Mission per PSVR e tanti altri, a partire da oggi i possessori di una console Sony saranno in grado di aggiungere alla propria libreria digitale anche l’acclamato Horizon Zero Dawn.

Mentre molti appassionati hanno già ampliato la propria collezione di titoli con grandissimo piacere, Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo post sul proprio PlayStation Blog. Il tutto va a sottolineare la possibilità di riscattare a titolo gratuito Horizon Zero Dawn a partire da oggi, ma non solo. Con questo nuovo post, la compagnia giapponese ha voluto ripercorrere gli ultimi mesi all’insegna di Play at Home.

Grazie a questa iniziativa, proposta da Sony per allietare il tempo trascorso a casa a causa delle restrizioni anti-covid, anche chi era sprovvisto di un abbonamento al servizio PS Plus ha potuto costruirsi una piccola collezione di 10 giochi totalmente a costo zero. Ora, la compagnia giapponese ci ha fatto sapere all’interno del proprio recente post che l’iniziativa Play at Home non finisce qui, invitandoci a tenere d’occhio la pagina dedicata in futuro.

Al momento non abbiamo altre novità a tal proposito, e non sappiamo dirvi con certezza se in futuro con Play at Home verranno regalati nuovi giochi PS4 e PS5. La buona notizia, però, è che Sony sembra star puntando sempre di più verso queste sue iniziative (sempre più frequenti) e sui servizi. Cosa vi aspettate dal futuro di Play at Home?