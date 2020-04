PS4: l’ex segretario degli USA acquista un controller falso e accusa la Cina

Nella giornata di ieri, si è sollevata una polemica politica che ha visto al centro del dibattito un controller PS4. Più in particolare, il Dualshock è stato protagonista di un polverone politico tra Stati Uniti e Cina. Tutto è iniziato in seguito a un acquisto affrettato da parte dell’ex segretario della Casa Bianca, Ari Fleischer. Quest’ultimo, infatti, avrebbe acquistato un controller PS4 successivamente rivelatosi falso e addirittura non funzionante.

Di conseguenza, l’ex segretario ha pubblicato il seguente messaggio su Twitter: “Questa è un’altra ragione per non fidarsi della Cina: ho comprato ai miei figli una PS4 e poi un secondo controller da Amazon. Il controller era Made in China e naturalmente non funziona. Non ha mai funzionato, è spazzatura”. Come potete vedere voi stessi dalle immagini del controller poco più sotto, è facilmente intuibile come Fleischer non sia stato abbastanza attento durante il suo acquisto. Molto probabilmente l’ex segretario lo ha affrettato molto, ritrovandosi di conseguenza con un prodotto non valido tra le mani.

Infatti, il controller illustrato nelle foto del tweet di Fleischer, sembra essere una sorta di bootleg abbastanza diverso dall’originale Sony. Il Dualshock 4 in questione è chiaramente un falso ed è molto probabile che non sia neanche compatibile con la stessa PS4. Da notare anche i simboli sui tasti che appaiono palesemente incompleti.

L’errore principale è dovuto quindi all’acquisto incauto dello stesso ex segretario, il quale non ha prestato molta attenzione alla dicitura del prodotto presente su Amazon USA (“Wireless Controller Remote for PS4 – JUEGO Control Joystick for Sony Playstation 4 with Double Shock”). Da quest’ultima, infatti, è facilmente intuibile come il prodotto in questione non sia un Dualshock 4 originale di Sony.

In ogni caso, questa vicenda rappresenta una delle tante polemiche che si è manifestata nell’ultimo anno tra Stati Uniti e Cina. Negli ultimi tempi, infatti, gli USA sono in netto contrasto commerciale con la Cina; basti pensare al famoso caso internazionale del ban Huawei disposto dall’amministrazione Trump.