PS4, firmware 7.50 causa problemi a qualcuno

Come sapete, questa settimana Sony ha rilasciato un nuovo firmware per la propria ammiraglia PlayStation 4, per l’esattezza il firmware 7.50. Tuttavia, sono stati segnalati dei problemi riguardante proprio questo nuovo aggiornamento di sistema, ma entriamo nello specifico.

Innanzitutto è bene specificare che il firmware in questione non introduce nulla di particolare ed è più considerabile come un update minore attuo a sistemare qualche bug di troppo, sono tipici e vengono spesso rilasciati, quindi ciò che sistema non viene propriamente visto dall’utente, ma si concentra su cose secondarie come l’ottimizzazione di qualche finestra o il caricamento di una schermata in particolare.

Secondo alcuni report, però, questo nuovo firmware starebbe causando qualche problema agli utenti. Sul subreddit di PS4, gli stessi si presentano dopo aver installato il nuovo aggiornamento. Specifichiamo che le stesse criticità non appaiono a tutti, ma solo a piccolo gruppo di persone che tuttavia stanno manifestando le stesse problematiche e che quindi potrebbe essere un difetto comune. Alcuni hanno rilevato un boot infinito della propria console. La console, quindi, si accenderebbe e spegnerebbe continuamente a meno che non si stacchi l’alimentazione. Ad altri la console si accende ma lo schermo rimane nero senza trasmettere segnale.

C‘è anche un problema distinto riguardante il lettore bluray. Alcuni hanno rivelato l’errore SU-42118-6 che non è nuovo e non specifico per l’update in questione, ma che impedisce alla console di installarlo. Il tutto potrebbe essere correlato a un’unità Bluray difettosa. Molti hanno persino spiegato che il loro gioco non viene letto ed espulso da solo dalla piattaforma. Ovviamente questo è problematico, poiché potrebbe far pensare a un lettore bluray danneggiato, ma così chiaramente non è.

Per ora tutto ciò che è possibile fare è espellere il disco dalla vostra console prima dell’aggiornamento, se dovesse fallire riavviate la PS4 in modalità provvisoria – si può fare tenendo premuto il tasto d’accensione per dieci secondi – e installate il firmware 7.50 con una chiavetta USB.