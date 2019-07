PS4, aggiornamento firmware 6.72 ora disponibile

Sony ha appena rilasciato l'aggiornamento firmware 6.72 per PS4. Quali saranno le novità aggiunte da questo nuovo aggiornamento?

Sony ha appena rilasciato l’aggiornamento firmware 6.72 per PS4. Da oggi sarà possibile infatti scaricare la patch software di sistema più recente per aggiornare la propria console PS4.

Quali siano le caratteristiche di questo update non è dato saperlo, visto che tutto rimane schermato sotto la classica definizione di “miglioramento delle performance di sistema“, che vuol dire purtroppo, tutto e niente.

Come riportato sul sito ufficiale: “Dal 16 luglio 2019 è disponibile un aggiornamento del software di sistema di PlayStation 4. Puoi utilizzarlo per aggiornare il software di sistema alla versione 6.72. Aggiorna sempre il sistema PS4 all’ultima versione del software di sistema disponibile. Con l’aggiornamento, puoi utilizzare diverse funzioni aggiuntive e avere una maggiore sicurezza“.

Molto probabilmente è un update di preparazione a qualcosa di molto più grosso che avverrà più avanti o, come descritto all’interno delle notes, semplicemente un miglioramento di performance. Questo metodo di rilascio degli aggiornamenti non è una novità per Sony, la quale spesso introduce dei piccoli update per migliorare la stabilità del sistema.

Sicuramente non sarà nulla di importante e neanche di tanto nascosto, come avvenuto nell’aggiornamento firmware 4.0 di cui vi avevamo parlato in una precedente notizia. Il firmware in causa aveva introdotto una funzionalità nascosta sulla nostra console casalinga Sony. Tale funzionalità prevedeva e prevede tuttora la visione della descrizione dei trofei nascosti: “Per visualizzare la descrizione di un trofeo nascosto è necessario selezionarlo con il tasto X e successivamente premere il tasto Quadrato“. Questo è quanto scritto sul post e ripreso anche dall’account Twitter di PlayStation UK.

Quale aggiornamento del firmware è stato il vostro preferito?