PS4: un gioco vi mette nei panni di una streamer

Se provassimo a fare un giro sui social o, perché no, a farci una semplice passeggiata rigenerante fuori di casa, potremmo origliare alle volte ragazzini (e non) che tra amici tirano in ballo l’idea di voler diventare degli streamer. Che sia videogiocare o semplicemente parlare è indifferente, l’importante è piazzare una telecamera e dare il via alla vita da streamer, sperando di poter eventualmente fare anche fortuna. Alcuni di questi infatti sono oramai diventati dei veri e propri idoli, figure di riferimento da seguire. Insomma, questo non vuole essere un discorso da anziano ma possiamo tranquillamente dire che i tempi sono un po’ cambiati, grazie ovviamente all’evoluzione da parte della tecnologia. La figura dello streamer nell’ultimo periodo è diventata estremamente importante e probabilmente è quello che hanno pensato i ragazzi di Wales Interactive. Proprio in queste ore infatti è spuntato fuori un nuovo titolo per PS4 che ci mette letteralmente nei panni di un moderatore di una famosa Gamer Girl.

Si, avete capito bene, il prossimo settembre in esclusiva sulla console di casa Sony uscirà Gamer Girl, una sorta di FMV Thriller Game incentrato sulla vita di una ragazza streamer. Il trailer, che potete vedere qui sotto, riprende le decine e decine di titoli usciti nell’ultimo periodo in FMV che ultimamente, proprio sulle piattaforme streaming stanno ritornando di moda. Impersoneremo quindi questo moderatore che dovrà collaborare con la ragazza cancellando ad esempio commenti o addirittura aiutarla nel caso lei ci chiedesse una mano per risolvere un problema, rendendole quindi il lavoro più tranquillo e meno stressante.

Il titolo offre diversi spunti anche interessanti, finché non ci si ritrova al cambio drastico di regia che ad un certo punto vira tutto verso l’horror/thriller imponendoci di scegliere come andare avanti con la storia. Dal breve filmato possiamo vedere anche che ci saranno diverse scelte, il che potrebbe rivelarsi davvero divertente ed interessante scoprire tutti gli avvenimenti. Gamer Girl è un titolo di streamer per streamer, il quale farà sorridere e/o spaventare a seconda delle diverse opzioni. Se siete curiosi, vi ricordiamo che il gioco verrà rilasciato a settembre ed al momento sembrerebbe solo su PS4, vi informeremo più avanti se verrà rilasciata anche su altre console e PC.

Cosa ne pensate di questo titolo? Vi piace questa tipologia di titoli? Lo proverete? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Gamer Girl.