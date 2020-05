PS4, ecco i giochi più scaricati nel mese di aprile

Marzo 2020 è stato un mese durissimo e quasi infinito a causa del lockdown forzato indetto ad inizio mese e, a causa dell’isolamento, in molti tra grandi e piccoli si sono riversati in massa sulle proprie console di gioco preferite, per ingannare il tanto tempo libero a disposizione. Dato l’enorme afflusso di utenza registrato a marzo, tra i giochi più scaricati su PS4 svettano in classifica Call of Duty Warzone, rilasciato proprio ad inizio mese e che da subito ha fatto registrare numeri di giocatori molto alti, seguito poi da Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Ma, nel mese di aprile, quali sono stati i giochi più scaricati per PS4? Il franchise di Call of Duty, diviso tra l’ultimo capitolo Modern Warfare e il battle royale Warzone, ha proseguito il suo ottimo andamento anche nel mese appena trascorso, sebbene abbia incontrato un avversario con cui ha conteso il trono, Final Fantasy 7 Remake, dopo l’hype da parte di tutti i fan storici che aspettavano un ritorno del tanto amato J-RPG pubblicato nel 1997. Nella lista troviamo, in seguito, i già citati Call of Duty, NBA 2K20 e GTA 5.

Secondo quanto riportato dal post scritto sul PlayStation Blog dal content communications manager Justin Massongill, Call of Duty Warzone ha continuato a scalare la vetta assieme a Fortnite e ad Apex Legends nella classifica di giochi free-to-play più scaricati ad aprile su PS4. Spunta fuori anche una sezione dedicata al mondo VR, con Beat Saber in cima alla lista. Sebbene Call of Duty Warzone possa aver usurpato la vetta ad altri giochi, c’era da aspettarsi che un battle royale del genere avesse potuto dominare la classifica a causa della sua natura free to play e dei continui aggiornamenti da parte degli sviluppatori, che hanno da poco reinserito gli elicotteri nel gioco e modificato la playlist delle modalità disponibili.

Dal canto suo, Final Fantasy 7 Remake ha riportato a sè tutta la schiera di giocatori nostalgici che sono cresciuti col titolo, offrendo una grafica nuova e contemporaneamente una storia fedele all’originale. Con la generazione di PS4 quasi prossima al termine, staremo a vedere quali giochi domineranno la classifica in futuro: di certo, non appena verranno rilasciati, possiamo aspettarci The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima.