PS4: GPCS4 è il primo emulatore in grado di far girare un gioco commerciale

Il mondo del PC Gaming è sicuramente uno dei più variegati presenti nel panorama videoludico. Non per niente in questi ultimi anni abbiamo visto sempre più software house puntare su questa specifica piattaforma. Ovviamente molte delle esclusive console tendono ancora a mancare sulla piattaforma dei “Master Race”, ma spesso e volentieri si trovano metodi alternativi per “attutire” questa mancanza. Sappiamo già che in futuro vedremo su PC qualche esclusiva PS4, ma probabilmente molte di esse potrebbero arrivare prima del previsto attraverso l’emulazione.

Durante gli scorsi anni svariati utenti hanno cercato di dare vita ad un emulatore PS4 valido, in grado da sfruttare i vari prodotti ludici della console Sony. L’emulatore Orbital è stato solo un primo assaggio, mettendo le basi per i futuri software di emulazione. GPCS4 invece riesce a “concretizzare” (almeno in parte) il sogno di sfruttare i giochi PS4 sui nostri PC da gaming. Infatti il programma in questione è il primo emulatore in grado di far girare un gioco commerciale.

Ovviamente non stiamo parlando di chissà quale colosso, ma di un semplice Twin-Stick Shooter in 2D (ovvero We Are Doomed). Tuttavia va precisato che GPCS4, per quanto in grado di avviare il gioco, non riesce ancora ad offrire un’esperienza molto fluida. Quindi tocca ancora aspettare ancora un bel po’ prima di vedere funzionare a dovere questo programma. È comunque un risultato più che apprezzabile e che ci porta sempre più vicini ad un vero emulatore PS4 per PC.

Ovviamente precisiamo che l’emulazione PC va utilizzata nel modo più consono e legale possibile. La nostra redazione non appoggia la pirateria e va contro ogni pratica potenzialmente dannosa verso il mercato videoludico. Vi invitiamo quindi di utilizzare questi software di emulazione con la giusta responsabilità e soltanto se siete in possesso del software originale!