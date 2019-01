PS4 ha superato i 90 milioni di unità spedite, mentre Switch i 25 milioni

Il periodo natalizio è sempre uno dei momenti migliori per le vendite delle console. Pare infatti che PlayStation 4 e Nintendo Switch abbiano tagliato un nuovo traguardo. Le ultime informazioni ufficiali parlavano di 86 milioni di PS4 spedite e 23 milioni di unità vendute per Switch. Ora, tramite l’account Twitter del senior editor della sezione gaming, tech e media di Walmart Canada, scopriamo che le due piattaforme hanno raggiunto, rispettivamente, i 90 e i 25 milioni.

Ovviamente non sono informazioni ufficiali di Sony o Nintendo, ma considerando anche che durante il mese di novembre, secondo NPD, PS4, Xbox One e Nintendo Switch hanno venduto 1.3 milioni, è credibile che i numeri sopra riportati siano reali. Possiamo vedere uno dei suoi tweet qui sotto.

PlayStation 4 has surpassed 90 million units sold. Up next: 100 million! pic.twitter.com/RAQrcyTYLC — The Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) January 1, 2019

È probabile che, presto, sia Sony che Nintendo condividano i risultati del trimestre ottobre-dicembre. Potremo quindi verificare la fondatezza di queste affermazioni. Hunter non riporta i dati di Xbox One, ma nel complesso possiamo affermare che questo Natale sia stato vissuto all’insegna del gaming. Anche voi avete ricevuto in regalo una console?