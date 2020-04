PS4, i download dei giochi sono più lenti?

A causa della grandissima mole di dati che il PSN sta affrontando nel corso di questo periodo d’emergenza, Sony annunciò a fine marzo di voler ridurre sostanzialmente la velocità dei download di tutti i giochi su PS4. Così facendo si sarebbe dovuto evitare il sovraccarico dei server e dell’infrastruttura online.

Sony non spiegò quando questo sarebbe iniziato, ma oggi veniamo allertati da una serie di segnalazione di giocatori che cominciano a notare dei rallentamenti nel download delle proprie applicazioni e dei propri videogiochi. PushSquare ha rilevato, per propria esperienza, che la velocità di download è stata limitata notevolmente, portando gli i giocatori a farsi molte domande in merito alla possibile causa. Patch e download richiedono, quindi, più tempo per essere completamente scaricati, andando a compire anche tempi insolitamente piuttosto lunghi.

Dobbiamo comunque sottolineare che attualmente i problemi sembrano essere solo per alcuni giocatori e non è chiaro se sia un caso isolato, oppure effettivamente Sony abbia cominciato ad adottare il suo piano di rallentamento per affaticare meno la rete. Personalmente abbiamo fatto dei test questa mattina e non abbiamo notato particolari differenze, confermandovi che la connessione e la velocità di download è stata più o meno la solita di sempre.

Fateci sapere se la vostra connessione è uguale a prima o se avete notato problematiche, in caso fateci sapere, così da poter comunicare il tutto alla community e all’utenza che ci segue. Ovviamente non appena riceveremo ulteriori segnalazioni o conferme non esiteremo a realizzare un ulteriore news, in cui approfondire il discorso e informarvi di eventuali problematiche che, ripetiamo, finora non abbiamo riscontrato.

Fino ad allora giocate tranquillamente e, se possibile, non abusate di troppi download, così da permettere a tutti di giocare con la massima tranquillità senza dover supportare rallentamenti di troppo durante l’installazione di un gioco nuovo acquistato.