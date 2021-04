PS4: il problema della batteria è reale! Video lo dimostra

Ricordate la notizia del problema legato alla batteria di PS4 pubblicata a fine marzo? Secondo diverse informazioni, la questione sarebbe legata ai trofei di ogni gioco. L’orologio interno infatti sarebbe destinato a spegnersi definitivamente impedendoci di poter giocare con la nostra “anziana” console, creando un problema abbastanza grosso specialmente per coloro che non hanno assolutamente intenzione di fare un “upgrade” della propria macchina continuando a giocare negli anni a venire.

Naturalmente, niente panico, non risulterebbe un problema che colpirebbe nell’immediato gli utenti, ma una cosa che “prima o poi succederà”. Nonostante la notizia abbia creato diverse discussioni praticamente infinite tra il pubblico su chi è ancora convinto che ciò non possa accadere in nessun modo, c’è chi proprio in questi giorni ha fatto un test testimoniando appunto che il problema risulta essere reale ed al momento irrisolvibile.

La prova è arrivata attraverso un video postato su Twitter dall’utente Forest_Reviews, il quale ha deciso di rimuovere manualmente la batteria della sua PS4 con l’obiettivo di simulare il fatidico problema all’orologio interno. Come testimonia il filmato, se in futuro dovessero verificarsi tali condizioni né i giochi fisici né quelli digitali funzionerebbero per via di un problema legato appunto ai trofei. Ovviamente è probabile che Sony col tempo proponga una patch che risolva tutto quanto evitando spiacevoli sorprese in futuro, ma ad oggi l’azienda nipponica non ha dichiarato nulla di ufficiale sulla questione.

If you want proof of the #cmos issue with ps4's then heres video. I took out the battery and put the ps4 back together. The result, no physical or digital games work offline without connecting to Sony's server. ALSO may cause game install data corruption @dark1x @Dachsjaeger pt1 pic.twitter.com/ltCmh6M6rH — Forest (@Forest_Reviews) April 12, 2021

Insomma, non si tratta di una situazione piacevole vedere i propri giochi non partire e ci auguriamo che Sony ponga rimedio a tutto. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto nella sezione dedicata mentre per altre novità e dettagli a riguardo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.