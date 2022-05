Nonostante PS5 sia disponibile oramai da quasi due anni, la produzione di giochi PS4 non sembra destinata a fermarsi. Al di là dei franchise con vendite importanti come FIFA e Call of Duty, anche la stessa Sony non sembra aver intenzione di rallentare il ritmo di produzioni di titoli a quella che oramai possiamo considerare a tutti gli effetti una vera e propria console old gen.

Gran Turismo 7

Le stime arrivano direttamente dalla presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre, tenutasi nel corso della notte italiana. Il colosso nipponico ha dichiarato che intende fermare il supporto a PS4 intorno al 2025. Per ancora tre anni circa, dunque, si potrà assistere a produzioni cross gen, almeno secondo il forecast di Sony. Una linea già adottata al lancio di PS5 e anche oltre, con diverse produzioni come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e il prossimo God of War Ragnarok che sono arrivate o arriveranno anche sulla vecchia console di Sony.

Ovviamente questo non significa che tutti i prodotti di Sony saranno disponibili in formato cross gen, tutt’altro. Con buona probabilità, infatti, il colosso nipponico continuerà a spingere sempre di più verso la nuova console. Il problema principale è che probabilmente nessuno può ignorare una base di oltre 100 milioni di giocatori. Con lo shortage che impedisce ai consumatori di acquistare PS5 la situazione è ovviamente peggiorata e questo sta portando i publisher e gli sviluppatori ancora a pubblicare su vecchie console, motivo per cui secondo l’ex general manager di BioWare si sta impedendo ai giocatori di vivere dei veri e propri capolavori.

Come abbiamo detto poco sopra, al momento queste sono solo previsioni di Sony. Se la situazione relativa allo shortage dovesse sbloccarsi nel corso dei prossimi anni, è molto probabile che in realtà il supporto a PS4 possa fermarsi con un po’ di anticipo.