PS4: le novità dell’aggiornamento firmware 7.0 beta

Quest'oggi Sony ha iniziato a spedire i primi inviti alla versione beta del nuovo firmware 7.0 di PS4 e PS4 Pro. Ecco le novità introdotte.

Quest’oggi Sony ha iniziato a spedire i primi inviti alla versione beta del nuovo firmware 7.0 di PS4 e PS4 Pro che introduce una serie di importanti miglioramenti tra cui una in particolare, che tocca la funzionalità Party.

Il nuovo aggiornamento infatti, potenzia la funzionalità Party ampliando il numero massimo di partecipanti alla chat vocale, dalle 8 di prima alle 16 con il nuovo aggiornamento. In aggiunta, migliora la qualità dell’audio e la stabilità di rete. Oltre a queste migliore, Sony afferma di aver migliorato il lato di scaricamento ed installazione dei firmware: in futuro la nostra PS4 non dovrà più riavviarsi dopo un aggiornamento.

I codici, potranno essere riscattati da un massimo di 20 persone. Questo vuol dire che se siete stati tra i fortunati, potrete passarlo ad altri 19 amici. La condivisione è fortemente consigliata in virtù del fatto che, una volta installato l’aggiornamento, si potrà creare un party o parteciparvi solo ed esclusivamente con persone che hanno la stessa versione del firmware.

Una volta riscattato il codice, bisognerà andare in Impostazioni, entrare nel menu “Aggiornamento Software di Sistema” e selezionare la voce Versione 7.00 Beta 2.00 per procedere al download dei 469,7 MB di dati e successivamente, all’installazione.

Trascorsa la fase di testing della nuova versione, quest’ultima sarà resa disponibile per tutti i giocatori PS4 e PS4 Pro.Prima che ciò avvenga in ogni caso, potrebbero volerci diverse settimane.