PS4, nuova linea per le esclusive Only on PlayStation

Nuova linea economica soprannominata Only on PlayStation lanciata da Sony! Solo su PS4. Copertine esclusive ed un prezzo stracciato.

Il fattore esclusive molte volte risulta essere determinante per la scelta della console. Xbox One, PS4 o entrambe? Spesso molti giocatori si basano appunto sulla quantità e qualità delle esclusive di una console per orientarsi all’acquisto e alla scelta più difficile che si possa fare. Questo Sony lo sa bene e per tutti gli appassionati ha deciso di lanciare una linea economica di giochi esclusivi per PS4 soprannominata Only on PlayStation, con delle copertine esclusive che li rendono dei veri e propri oggetti da collezione.

Annunciate con un Tweet sul suo canale ufficiale, la serie Only on PlayStation ha tra le sue particolarità, oltre al prezzo ribassato, anche una revisione grafica completa delle confezione. Gli artwork di copertina dei giochi Only on PlayStation sono stati ridisegnati donandogli uno stile omogeneo ed unico. Il tutto creato per trasformare le esclusive PlayStation in degli oggetti da collezione, che gli appassionati apprezzeranno sicuramente.

Ecco l’elenco dei titoli annunciati che fanno parte della collezione Only on PlayStation:

Marvel’s Spider-Man

Days Gone

God of War

Horizon Zero Dawn

Wipeout Omega Collection

Shadow of the Colossus

Uncharted: L’Eredita Perduta

Gran Turismo Sport

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4: Fine di un Ladro

I prezzi dei giochi della collezione oscilleranno tra le 14,99 e le 29,99 sterline. Ancora non conosciamo purtroppo, i prezzi italiani. Vi terremo comunque aggiornati sulla questione. Prenderete la linea dei titoli Sony? O vi lascerete scappare quest’occasione?