PS4: le nuove funzioni saranno testabili a breve nel “Preview Program”

PS4 si aggiornerà con nuove funzioni accessibili a chi si iscriverà al "Preview Program": ecco tutti i dettagli condivisi da Sony sul PlayStation Blog.

La next-gen è vicina e molti già immaginano le funzioni uniche di PS5, ma non dobbiamo dimenticarci del qui e ora: PS4 è ancora la console che tutti noi possediamo e Sony non vuole certo metterla da parte. Infatti, la società giapponese sta lavorando a nuove feature come l’aumento del numero massimo di partecipanti a un Party (da 8 a 16), miglioramento della qualità audio della chat vocale e una connettività di rete superiore.

Queste novità non hanno ancora una data di uscita precisa, ma alcuni utenti potranno testarle in anticipo. A breve, secondo quanto riportato dal PlayStation Blog Europeo, saranno aperte le iscrizioni al “Preview Program”.

Nel caso nel quale si venga selezionati, inoltre, si otterrà un codice condivisibile con altri 20 account: in questo modo sarà possibile testare le nuove funzioni con i propri amici e creare dei Party dedicati tutti assieme. L’unico limite è che le persone che hanno usato il codice non potranno entrare in Party di utenti non iscritti al Preview Program. I Party disponibili per chi è iscritto saranno contrassegnati da un asterisco.

Ovviamente si tratta di un’occasione per dare il proprio feedback agli sviluppatori. Ricordiamoci, in ogni caso, che le funzioni del Preview Program non sono definitive, quindi potrebbero subire dei cambiamenti e non essere ancora perfettamente stabili.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità? I Party più grandi sono proprio quello di cui PS4 aveva bisogno, oppure credete che Sony dovrebbe prima lavorare su altre funzioni?