PS4 Pro raffreddata a liquido: la nuova carissima creazione di un utente

Quando una PlayStation 4 Pro non sembra essere abbastanza per godere a pieno delle esperienze videoludiche Sony, basta apportare una “piccola” modifica per migliorare la situazione, stando a un utente. Questo è il pensiero che ha portato allo youtuber JMAGG a spingersi a modificare la propria PS4 Pro montando un sistema di raffreddamento a liquido; creando ovviamente una console dalle prestazioni (e dal prezzo) elevato.

JMAGG ha dichiarato di aver speso la bellezza di mille dollari per customizzare la propria PS4 Pro con un sistema di raffreddamento a liquido ben in vista e impossibile da non notare. Il risultato della creazione dell’appassionato è visibile pubblicamente sul canale YouTube dell’utente, dove il ragazzo ha pubblicato un video per mettere in mostra la sua creazione in tutta la sua bellezza.

Andando ad occupare una spazio maggiore rispetto alla versione ufficiale della console Sony, JMAGG ha dovuto rimodellare completamente la scocca della sua PS4 Pro modificata. Una volta completati i lavori, tutti i nuovi componenti del nuovo sistema di raffreddamento non sarebbero stati in grado di rientrare nelle dimensioni della PS4 Pro di base e anche di un case PC; questo ha portato lo youtuber a dover ridimensionare gli spazi interni tra i nuovi componenti.

JMAGG ha terminato il tutto inserendo dei led rigorosamente di colore blu, concludendo la propria opera. Il progetto dello youtuber è sicuramente curioso e la console fa la sua figura importante, nonostante della versione originale della console Sony non rimanga praticamente più nulla di riconoscibile. Cosa ne pensate del lavoro fatto da JMAGG?