PS4: Sony accusata di plagio per un video pubblicitario

Spesso e volentieri l’industria videoludica riesce a inciampare in delle manovre di marketing molto discutibili. Tantissime volte abbiamo visto varie aziende prendere “ispirazione” dalle rivali fin a cadere nel tranello del plagio. Lavorando dentro svariati rami artistici gran parte delle volte queste “sbavature” da parte delle compagnie più grosse possono succedere (anche senza che esse lo facciano apposta). Quando si va a parlare di campagne pubblicitarie Sony e la sua PS4 riescono spesso a destare “scalpore” tra i media per qualche ragione.

Durante queste ultime ore la casa nipponica ha deciso di rimuovere dai propri canali social un particolare video pubblicitario (creato apposta per promuovere 14 titoli PS4). Il filmato in questione è stato accusato di plagio da parte del noto sito d’animazione Catsuka che avrebbe apportato delle prove a queste accuse molto forti. Stando al post in questione la compagnia nipponica avrebbe preso “spunto” da opere d’animazione più famose (come Steven Universe, Last Word e tante altre ancora) per creare il video promozionale.

Latest Sony PS4 Lineup Music Video is a rip of many animations from all around the world ……

(Steven Universe, FLCL, Gobelins, Souviens Ten-Zan …).

The video is now offline : https://t.co/LPWyFWzEEw

But you can still find it online : https://t.co/KfS79oRrs5 pic.twitter.com/6Q0hrFK2AT — Catsuka (@catsuka) December 4, 2019

Effettivamente le prove fornite dal post di Catsuka hanno spinto Sony a togliere immediatamente tutto il materiale riguardante questo video promozionale per i prodotti PS4. Per il momento la casa di Kyoto non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questa vicenda molto delicata. Sicuramente nei prossimi giorni l’azienda nipponica non mancherà a dare qualche spiegazione valida (o almeno così si spera).

Una vicenda che sicuramente attirerà molto l’attenzione dell’utenza verso Sony e la loro PS4 (anche se non in maniera del tutto positiva). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo avvenimento, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Se siete interessati a vedere il video incriminato vi invitiamo di utilizzare il seguente link!