PS4: Sony sta per annunciare qualcosa? L’indizio è un Babbo Natale raffreddato

Per vedere un prodotto devi fare in modo che sia di qualità, ma è importante anche pubblicizzarlo nel modo giusto. Parlando di pubblicità e teaser particolari, anche Sony PlayStation ne sa qualcosa. Da poco, infatti, la pagina Instagram della divisione italiana ha condiviso il video di un… Babbo Natale raffreddato? Sì. Un Santa Claus che si soffia il naso è quanto PS4 ha da condividere con i propri follower.

Ovviamente dietro c’è altro, ma il punto è che, per ora, non si sa bene quale sia lo scopo. Come possiamo leggere sotto il video Instagram: “Babbo Natale raffreddato o disperato? Lo scoprirete presto“. Il tutto poi è seguito dall’hashtag #StayTuned che ci suggerisce di continuare a seguire le pagine ufficiali per scoprire di cosa si tratta.

Parlando di Babbo Natale, viene naturale pensare che Sony voglia proporre nuove offerte, ma attualmente sono già attivi gli sconti natalizi (e il Black Fiday + Cyber Monday è da poco concluso), quindi è improbabile che PS4 riceva ulteriori sconti (o almeno non tali da giustificare una campagna pubblicitaria dedicata).

Ci sarà una qualche sorpresa speciale? Un annuncio inatteso per allietare il Natale dei possessori di PS4? In realtà, ora come ora, possiamo solo speculare a vuoto, quindi tanto vale attendere e scoprire direttamente dalla fonte cosa c’è in serbo per noi. Nel frattempo però diteci, cosa vorreste da questo Babbo Natale raffreddato (o disperato, scegliete voi)?