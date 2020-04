PS4 e PS4 Pro: un taglio di prezzo a fine anno è nei pensieri di Sony

Secondo un report pubblicato in queste ore da Bloomberg, la prossima console di casa Sony potrebbe essere difficilmente reperibile almeno per quanto riguarda il periodo in cui sarà previsto il lancio. Sony potrebbe produrre all’incirca 5 o 6 milioni di console entro il 31 marzo 2021, quantità che ovviamente non sarà adeguata all’alta richiesta di PS5 che sicuramente sarà registrata al lancio e nell’immediato periodo successivo. Ecco perché Sony sta pensando di adottare una specifica strategia commerciale riguardante PS4 e PS4 Pro, quantomeno per tamponare la situazione che potrebbe manifestarsi inizialmente con PS5.

Sempre secondo il report in questione, infatti, sarebbe previsto un taglio di prezzo a fine anno per entrambe le versioni console attualmente sul mercato. Dunque, questa riduzione del prezzo, potrebbe essere prevista in contemporanea al lancio della nuova console.

Attualmente negli Stati Uniti le due console vengono vendute a 299 dollari (PlayStation 4) e 399 dollari (PlayStation 4 Pro), un taglio di prezzo aumenterebbe di sicuro le vendite visto che in quel periodo in Nord America è presente il giorno del Ringraziamento, oltre ovviamente al Black Friday e l’avvicinarsi della stagione natalizia.

L’obiettivo che si nasconde dietro questa strategia commerciale di Sony, è sicuramente quello di spingere le sottoscrizioni ai servizi PlayStation Plus e PS Now, registrando così un continuo andamento positivo sul mercato per la divisione gaming, visto che il lancio di PS5 potrebbe non essere in grado di garantire grossi guadagni a causa della scarsa disponibilità ma soprattutto a causa del prezzo che non permetterebbe importanti margini di profitto.

La strategia della compagnia giapponese potrebbe quindi essere quella di spingere ancora per un po’ di tempo PS4 sul mercato, ricavando così degli ottimi guadagni utili per sopperire al periodo riguardante il lancio di PS5.