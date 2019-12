PS4: Sony sta regalando a svariati utenti un tema dedicato al Natale

Il periodo festivo è praticamente dietro l’angolo e con l’arrivo del mese di Dicembre stiamo ufficialmente sentendo il clima natalizio. Già molti di noi stanno pensando a che regali fare o a come passare questo bellissimo periodo dell’anno. Anche molte compagnie videoludiche sembrano aver iniziato ad abbracciare questo periodo proponendo svariati sconti ed a tratti anche regali. Sony anche quest’anno sembra aver deciso di “coccolare” l’utenza PS4 proponendo ad essa non solo svariati sconti ma anche qualche regalo speciale.

Durante le scorse ore svariati giocatori PS4 hanno confermato il ricevimento di un piccolo dono da parte di Sony, compresi alcuni della nostra redazione. Il regalo in questione è un tema dinamico dedicato al periodo natalizio. Il “Happy Holidays Theme 2019” è stato già inviato attraverso una mail a svariati utenti europei. Non sappiamo ancora se questo regalo sarà inviato ad ogni singolo utente o se una specifica “schiera” avrà il diritto esclusivo sul tema in questione.

Sicuramente non si tratta di un contenuto di rilievo ma questi piccoli gesti fanno capire che Sony ci tiene alla propria utenza. Se siete in possesso di un account PS4 e siete interessati a ricevere questo specifico regalo vi invitiamo ad inscrivervi alle newsletter di PlayStation (di solito i regali della compagnia nipponica vanno a questa specifica utenza). Inoltre controllate anche la cartella Spam del vostro indirizzo email essendo che moltissime volte queste mail finiscono perse.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo piccolo regalo da parte di Sony, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Inoltre fateci sapere se siete stati uno dei tanti fortunati utenti PS4 a ricevere l’esclusivo “Happy Holidays Theme 2019”.