PS4: tre nuovi titoli si aggiungono alla collana PS Hits

Nelle ultime ore ben tre titoli hanno fatto il loro esordio ufficiale all’interno di PS Hits, ossia la collana retail di giochi venduti ad un prezzo accattivante per PS4. Si tratta delle prime aggiunte dalla fine del 2019, quando allora furono God of War, Uncharted: Lost Legacy e GT Sport a entrare a far parte di PS Hits.

I tre titoli che sono entrati ora a far parte della collana sono tutti pubblicati da Warner Bros e sono Mad Max, Injustice 2 e LEGO Batman 3: Beyond Gotham. Le tre opere sono quindi ora disponibili al prezzo ridotto di 19.99 euro per PS4 in versione retail PS Hits.

Mad Max è un titolo d’avventura open world ispirato alla celebre saga cinematografica, in cui saremo chiamati a sopravvivere in una landa desolata, con tanto dell’immancabile macchina da potenziare con gli scarti che troveremo in mezzo alla mappa di gioco. Un’avventura decisamente interessante, che ha rapito molti giocatori grazie anche ad una grande cura per gli effetti atmosferici.

Injustice 2 è invece un picchiaduro dalle tematiche molto dark comprendente i vari personaggi dell’universo DC, mentre LEGO Batman 3: Beyond Gotham è una divertentissima avventura in cui impersoneremo il celebre eroe mascherato in una Gotham fatta interamente a cubetti.

Si tratta di tre opere tra di loro radicalmente diverse e che vanno quindi a render ancor più variopinto ed interessante il panorama della collana economica PS Hits per PS4.

Che ne pensate di questa notizia, tra i tre titoli qual è quello che ha catturato maggiormente il vostro interesse? Vi addentrerete nelle tempeste di Mad Max o preferite invece forse dare un po’ di sane mazzate nei panni del Joker? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo come sempre direttamente nei commenti sotto questa notizia.